Украинские пилоты начнут обучение на F-16 в Дании в этом месяце

Украинские летчики начнут обучение на истребителях F-16 в Дании ближе к концу августа. К обучению украинских пилотов привлечена коалиция из 11 стран.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны Дании.

При этом Дания и Нидерланды взяли на себя инициативу по подготовке программы подготовки украинских пилотов на американском самолете, но США все еще работают с другими странами, чтобы определить, кто может предоставить F-16 украинским ВВС.

Позже президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет учить украинских пилотов на истребителях F-16. В стране будет создан региональный центр подготовки.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинских пилотов в конце лета начнут отправлять в Европу на подготовку к обучению на истребителях. Они будут не скорыми, однако и "не такими долговременными, как надеются россияне".

"Думаю, что наши пилоты так же быстро будут воспринимать учебную программу F-16, как овладели Patriot. Единственное, что нужно, чтобы весь состав авиационной коалиции, все страны, имеющие учебные базы, имеют тренажеры, имеют инструкторов, обучающие самолеты, чтобы все приобщились, потому что нам нужно быстро как можно больше людей прогнать через программу обучения", - отметил он.

Считается, что украинским пилотам потребуется до 6 месяцев для того, чтобы овладеть истребителями и научиться применять десятки типов их вооружения.

17 августа Соединенные Штаты наконец-то одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов для защиты от российских захватчиков, как только завершится подготовка пилотов, сообщил американский чиновник в четверг.

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