Українські пілоти розпочнуть навчання на F-16 у Данії цього місяця

Українські льотчики розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії ближче до кінця серпня. До навчання українських пілотів залучена коаліція з 11 країн.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на Міністерство оборони Данії.

При цьому Данія та Нідерланди взяли на себе ініціативу в підготовці програми підготовки українських пілотів на американському літаку, але США все ще працюють з іншими країнами, щоб визначити, хто може надати F-16 українським ВПС.

Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українських пілотів наприкінці літа почнуть відправляти до Європи на підготовку до навчання на винищувачах. Вони будуть не швидкими, проте і "не такими довготривалими, як сподіваються росіяни".

"Думаю, що наші пілоти так само швидко будуть сприймати навчальну програму F-16, як опанували Patriot. Єдине, що треба, щоб увесь склад авіаційної коаліції, усі країни, які мають навчальні бази, мають тренажери, мають інструкторів, літаки навчальні, щоб усі долучились, тому що нам треба швидко якомога більше людей прогнати через програму навчання", - зазначив він.

Вважається, що українським пілотам потрібно буде до 6 місяців для того, щоб опанувати винищувачі й навчитися застосовувати десятки типів їхнього озброєння.

17 серпня Сполучені Штати нарешті схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських загарбників, щойно завершиться підготовка пілотів, повідомив американський чиновник у четвер.

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