Ще одна країна підтвердила, що навчатиме українських пілотів на F-16

Президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки.

Про це Йоганніс заявив у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії.

"Як і раніше, ми надаватимемо Києву багатовимірну політичну та практичну підтримку як на двосторонній основі, так і шляхом участі в проектах НАТО. Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського Союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16", - зазначив глава держави.

За його словами, навчальний центр готуватиме не лише українських, а й пілотів країн-учасниць НАТО.

Президент наголосив, що Румунія продовжить надавати необхідну підтримку Україні "в її боротьбі за мир і свободу".

Зокрема, країна координуватиме у межах ЄС зусилля для подолання наслідків російського вторгнення та виступатиме за продовження допомоги Україні.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що Бухарест планує розпочати навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з серпня 2023 року.

Румунія — серед 11 держав, які офіційно сформували авіаційну коаліцію для поставки F-16 Україні.

Навчання пілотів на F-16

Одним із головних питань є навчання українських пілотів на цій техніці. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, Данія та Нідерланди очолили авіаційну коаліцію і готують програму, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на F-16.

11 липня Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів і технічного персоналу.

Крім того, Україна та Нідерланди домовилися, що навчання розпочнуться в серпні.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українських пілотів наприкінці літа почнуть відправляти до Європи на підготовку до навчання на винищувачах. Вони будуть не швидкими, проте і "не такими довготривалими, як сподіваються росіяни".

Однак наразі жодна країна не взяла на себе зобов’язання відправити F-16 в Україну.