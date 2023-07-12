Румунія готується розпочати навчання українських пілотів на F-16

Бухарест планує розпочати навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 з серпня 2023 року.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела.

Для тренувань вже визначили авіабазу в Румунії. Країна має шістнадцять F-16, ще 32 поставить Норвегія до кінця 2024 року.

План підготовки включає запит Румунії на симулятор польоту F-16 від виробника літака Lockheed Martin.

Країна має близько десяти кваліфікованих румунських інструкторів, які напрацювали понад 2000 годин польоту на літаку. Тривалість навчальної програми ще визначають. В Міноборони України очікуються на результати протягом шести місяців.

"Протягом двох місяців тривали інтенсивні переговори щодо програми навчання. ВПС Румунії та інші країни-союзники нададуть інструкторів як для пілотів НАТО, так і в найближчому майбутньому для українських пілоти за програмою підготовки F-16", — розповів військовий аналітик CNN Раду Тудор.

Румунія — серед 11 держав, які офіційно сформували авіаційну коаліцію для поставки F-16 Україні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ готові до початку процесу передачі Україні західних винищувачів, списки українських пілотів для навчання на них затверджені. Очолили європейську “авіаційну коаліцію” Данія та Нідерланди. Очікується програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки українських військових на літаках F-16.