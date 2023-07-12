Румыния готовится начать обучение украинских пилотов на F-16

Бухарест планирует начать обучение украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с августа 2023 года.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Для тренировок уже определили авиабазу в Румынии. У страны есть шестнадцать F-16, еще 32 поставит Норвегия до конца 2024 года.

План подготовки включает запрос Румынии на симулятор полета F-16 от производителя самолета Lockheed Martin.

У страны есть около десяти квалифицированных румынских инструкторов, которые наработали более 2000 часов полета на самолете. Продолжительность учебной программы еще определяют. В Минобороны Украины ожидаются результаты в течение шести месяцев.

"В течение двух месяцев продолжались интенсивные переговоры по программе обучения. ВВС Румынии и другие страны-союзники предоставят инструкторов как для пилотов НАТО, так и в ближайшем будущем для украинских пилоты по программе подготовки F-16", - рассказал военный аналитик CNN Совет Тудор.

Румыния — среди 11 государств, официально сформировавших авиационную коалицию для поставки F-16 Украине.

Напомним, Воздушные силы ВСУ готовы к началу процесса передачи Украине западных истребителей, списки украинских пилотов для обучения на них утверждены. Возглавили европейскую "авиационную коалицию" Дания и Нидерланды. Ожидается программа, предусматривающая последовательный план подготовки украинских военных на самолетах F-16.