Когда в украинском небе появятся первые истребители F-16: ответ Кулебы

Первые истребители F-16 будут летать в Украине под управлением украинских пилотов до конца марта 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

По его словам, параллельно с началом тренировок пилотов будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов, и самих воздушных суден.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет согласно графику", – сказал дипломат.

Однако он отметил, что нужно готовить инженеров, техников, инфраструктуру, и есть много нюансов, поэтому график может сдвинуться.

"Но сейчас и министр обороны здесь работает очень активно. Мы делаем вместе все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", – добавил Кулеба.

F-16 для Украины: хронология договоренностей

Вопрос о западных истребителях для Украины обсуждается месяцами. В мае президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию анонсировал создание коалиции самолетов, а британский премьер-министр Риши Сунак пообещал поддержать ее.

Позже Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над формированием международной коалиции.

В свою очередь президент США Джо Байден говорил о решении поддержать коалицию путем обучения украинских военных.

А министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл отметил, что предоставление воздушных суден может занять несколько месяцев, ведь необходимо проработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.

Одним из главных вопросов является обучение украинских пилотов на этой технике. Как рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников, Дания и Нидерланды возглавили авиационную коалицию и готовят программу, предусматривающую последовательный план подготовки украинских военных на F-16.

И вот вчера, 11 июля, Резников подписал с 11 коллегами из других государств меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов и технического персонала.

Как писало Reuters, коалиция начнет обучение на истребителях F-16 в августе в Дании. При этом учебный центр будет создан в Румынии. Однако пока что ни одна страна не взяла на себя обязательство отправить F-16 в Украину.