В ВВС США сообщили, когда F-16 смогут прибыть в Украину

Передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, ведь необходимо обработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.

Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, передает CNN.

По его словам, понадобится по крайней мере "несколько месяцев", прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16, и нужно проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах.

"Мы ни в коем случае не собираемся передать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки украинских ВВС менее чем за несколько месяцев", - подчеркнул Кендалл.

Он добавил, что это все еще относительно короткий срок, поскольку на подготовку нового американского пилота на самолете обычно требуется более двух лет.

Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который на время отказался от управления реактивным самолетом, может длиться до пяти месяцев.

Кендалл подчеркнул, что пора начать готовить украинскую армию к будущему. По его словам, американцы вместе с союзниками и партнерами в Европе будут учить украинских пилотов на F-16.

"Украина останется независимым государством. Ей потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих требований, и поэтому пора начать думать о том, как эти Вооруженные Силы могут выглядеть и что они будут включать в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Кендалл.

Напомним, как заявили в Государственном департаменте США, предоставление Украине истребителей F-16 является приоритетной задачей для Белого дома.

В Украине надеются, что истребители F-16 приступят к патрулированию воздушного пространства Украины уже этой осенью.

Заметим, что ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.

В ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.