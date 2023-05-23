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В ВВС США сообщили, когда F-16 смогут прибыть в Украину
Передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, ведь необходимо обработать немало деталей, прежде чем ВСУ смогут использовать современные истребители.
Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, передает CNN.
По его словам, понадобится по крайней мере "несколько месяцев", прежде чем Украина сможет эксплуатировать F-16, и нужно проработать ряд деталей, прежде чем украинские ВВС смогут летать на западных самолетах.
"Мы ни в коем случае не собираемся передать F-16 или другие западные истребители в значительном количестве в руки украинских ВВС менее чем за несколько месяцев", - подчеркнул Кендалл.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что это все еще относительно короткий срок, поскольку на подготовку нового американского пилота на самолете обычно требуется более двух лет.
Даже курс повышения квалификации для пилота F-16, который на время отказался от управления реактивным самолетом, может длиться до пяти месяцев.
Кендалл подчеркнул, что пора начать готовить украинскую армию к будущему. По его словам, американцы вместе с союзниками и партнерами в Европе будут учить украинских пилотов на F-16.
"Украина останется независимым государством. Ей потребуется полный набор военных возможностей для удовлетворения своих требований, и поэтому пора начать думать о том, как эти Вооруженные Силы могут выглядеть и что они будут включать в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Кендалл.
Напомним, как заявили в Государственном департаменте США, предоставление Украине истребителей F-16 является приоритетной задачей для Белого дома.
В Украине надеются, что истребители F-16 приступят к патрулированию воздушного пространства Украины уже этой осенью.
Заметим, что ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины.
В ходе встречи с лидерами G7 президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах F-16.