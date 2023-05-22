Держдеп про надання Україні F-16: пріоритет для нас

Надання Україні винищувачів F-16 наразі є пріоритетним завданням для США.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, США будуть працювати з союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16.

"Я не можу оголосити, коли або як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це (надання F-16 – Delo.ua) пріоритет для нас, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці", – зазначив він.

Нагадаємо, в Україні сподіваються, що винищувачі F-16 розпочнуть патрулювання повітряного простору України вже цієї осені.

Зауважимо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України.

Під час зустрічі з лідерами G7 президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

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