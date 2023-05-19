США візьмуть участь у "коаліції винищувачів" і навчатимуть українських пілотів на F-16

Під час зустрічі з лідерами G7 президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

Про це високопоставлений чиновник адміністрації президента повідомив CNN.

Сторони попередньо домовилися, що навчання можуть організувати в одній з країн Європи, але американські інструктори можуть брати участь. За словами джерела, підготовка до навчань може зайняти кілька місяців, але за оптимістичними прогнозами — кілька тижнів.

В Білому домі наголошують, що дискусії щодо вдосконалення українських Повітряних сил "відображають довгострокову відданість Україні". Загалом США з союзниками зосередилися на забезпеченні України переважною більшістю систем, озброєння та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій.

CNN звертає увагу, що відбувся переломний момент: спочатку Байден був категорично проти передачі Україні винищувачі, згодом заявляв, що не вірить, що ПС ЗСУ потрібні F-16. Рішення про передачу Україні винищувачів F-16 залежить від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, після нещодавнього візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський анонсував створення коаліції літаків, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв підтримати її.