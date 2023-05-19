Зеленський поїде на саміт G7 і зустрінеться з Байденом - ОП

Президент Володимир Зеленський все ж поїде на саміт лідерів G7 у Японію, де проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Та подія, над якою працювала команда президента, вона нарешті вже офіційно сьогодні сталася. Повідомленні президента Байдена (про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - Delo.ua), з яким президент буде зустрічатися у найближчі дні і я думаю, що вже у деталях буде проговорювати не тільки це питання, а й багато інших питань", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що вже від сьогодні можна говорити по створення "авіаційної коаліції".

Керівник ОП також підтвердив, що Зеленський поїде на саміт G7 у Японію і саме там зустрінеться з Байденом.

Нагадаємо, під час зустрічі з лідерами G7 президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон підтримує спільні зусилля з союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів на літаках F-16.

Раніше пресслужба Ради національної безпеки і оборони України повідомила, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7 в онлайн-режимі. Хоча до цього повідомлялось про можливий особистий візит у Японію на саміт.