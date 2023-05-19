Зеленський все ж не поїде на саміт G7: долучиться онлайн

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7 в онлайн-режимі. Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки і оборони України.

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Зеленський може особисто відвідати саміт G7 в японськомі місті у Хіросіма, якщо дозволить ситуація на фронті.

Пізніше Bloomberg повідомило, що президент України таки прибуде в Японію, щоб взяти участь в саміті G7 і зустрітися з лідерами Великої сімки.

А секретар РНБО України Олексій Данілов вранці 19 травня також натякнув, що Зеленський перебуватиме на саміті.

"Хто б сумнівався, що наш президент там не буде присутній. Ми впевнені, що наш президент буде знаходитись там, де потрібно, у будь-якій точці світу, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни", – висловився він.