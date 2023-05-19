Зеленський особисто прибуде на саміт G7 в Японію - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прибуде в Хіросіму, Японія. щоб взяти участь в саміті G7 і зустрітися з лідерами Великої сімки. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.

За інформацією агентства. Володимир Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

Речник Ради національної безпеки США відмовився коментувати інформацію про такий маршрут Зеленського.

Японські офіційні особи раніше заявляли, що президент України приєднається до інших віртуально.

Втім вони додали додаткову сесію щодо України в неділю, врахувючи графік українського лідера.

Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні.

Нагадаємо, саміт G7 відбудеться 19-21 травня, на якому однією з основних тем буде Україна. Зазначимо, захід особисто відвідає президент США Джо Байден.

Представники країн Великої сімки обговорять ситуацію на фронті, а також продовження міжнародної підтримки України, можливості для посилення переговорних позицій Києва для завершення війни.

Як стало відомо, лідери країн G7 мають намір посилити санкції проти Росії на саміті, який має відбутися в Японії.

Санкції будуть спрямовані на ухилення від обмежувальних заходів за допомогою третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії та обмеження торгівлі, яка підтримує російську армію.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що країни G7 та Євросоюзу домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу за маршрутами, на яких РФ раніше скоротила поставки.

Також міністри фінансів країн G7 домовились збільшити обсяг міжнародних зобов'язань щодо економічної та бюджетної підтримки Україні до $44 млрд на 2023 рік.