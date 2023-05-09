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На засідання G7 запросять міністра фінансів України
Міністри фінансів країн "Великої сімки" запросять очільника мінфіну України Сергія Марченка долучитися до сесії саміту, присвяченій глобальній економіці. Таку інформацію озвучив японський фінансовий дипломат Масато Канда - повідомило міжнародне агентство Reuters.
Міністр фінансів України Сергій Марченко приєднається до учасників саміту онлайн.
Масато Канда заявив, що G7 продовжить санкції проти Москви, адже наразі найбільшою проблемою обмежувальних заходів є можливості їхнього обходу.
“З огляду на те, що Україна продовжує війну проти Росії, міністр Марченко, ймовірно, візьме участь у зустрічі онлайн”, – сказав Канда.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, саміт відбудеться 19-21 травня, на якому однією з основних тем буде Україна. Зазначимо, захід особисто відвідає президент США Джо Байден. Також Вjлодимир Зеленський підтвердив участь в саміті онлайн.
Як стало відомо з опублікованої Білим домом інформації, учасники обговорять непохитну підтримку України з боку G7.
Як ми раніше повідомляли, США, Європа й ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб закрити для росіян способи обходу обмежувальних заходів.
Плани будуть оприлюднені під час саміту лідерів G7 у Японії в травні.
Зазначимо, як раніше повідомляли журналісти, перед зустріччю на саміті також партнери планують обговорити ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії.