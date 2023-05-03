Союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб в РФ не змогли обходити обмеження

США, Європа й ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб закрити для росіян способи обходу обмежувальних заходів. Про це Bloomberg повідомили джерела.

Пакети санкцій ухвалюватимуть індивідуально, але документи будуть скоординовані.

США та Японія готують власні пакети. Канада працює над заходами, пов’язаними з правами людини, включаючи ймовірне викрадення українських дітей і покарання проти російської оборонної промисловості.

“Ключова мета полягає в тому, щоб закрити лазівки в існуючих покараннях і боротися із загальним обходом санкцій”, - пояснили обізнані джерела.

Пропозиції, які розглядаються, включають заборону транзиту багатьох товарів через Росію та націлюватимуться на судна, які відключають навігаційні системи.

Також союзники планують запровадити нові санкції проти близько трьох десятків осіб.

Плани будуть оприлюднені під час саміту лідерів G7 у Японії в травні.

Зазначимо, як раніше повідомляли журналісти, перед зустріччю на саміті також партнери планують обговорити ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії.

В Bloomberg пояснюють, що численні раунди санкцій та інших економічних покарань, накладених на Москву після її вторгнення в Україну, вдарили по російській економіці, але не завдали повного удару.

Водночас Путін не демонструє жодних ознак зупинення своєї війни. Енергетичні доходи Росії близькі до перевищення цільового рівня в умовах обмеження цін на нафту, встановленого G-7 і партнерами з Європейського Союзу, що допомагає уряду стабілізувати бюджет, навіть якщо військові витрати різко зросли.

Також національний банк Росії прогнозує, що економіка зросте на 2% цього року, оскільки вплив санкцій згасає, а валовий внутрішній продукт досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року, набагато раніше, ніж прогнозували багато економістів.

Раніше Іспанія повідомила, що буде наполягати на тому, щоб Європейська комісія запровадила систему сертифікації для ідентифікації джерела імпорту енергоресурсів до Європи, щоб гарантувати дотримання санкцій щодо російського експорту.