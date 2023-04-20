США та інші союзники України розглядають заборону експорту до РФ

США та частина інших ключових партнерів України розглядають ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

За словами інформаторів, близьких до ініціаторів заборони продажу товарів до Росії, новий підхід має перевернути існуючий режим санкцій із повною забороною експорту, за деякими винятками.

Згідно з нинішніми критеріями, будь-який експорт дозволений, якщо немає санкцій.

Таким чином, за інформацією ЗМІ, союзники України планують посилити економічний тиск на Володимира Путіна через повномасштабне вторгнення.

Представники G-7 обговорюють ідею заборони експорту напередодні саміту лідерів у Японії в травні.

Основна ціль ініціативи полягає в тому, щоб залучити країни-члени Європейського Союзу до тиску на Росію.

Втім пропозиція все ще обговорюється, тому може змінитися.

Якщо лідери G-7 підтримають заборону експорту до Росії, тоді вже узгоджуватимуть список товарів, які дозволятимуть продавати. Це можуть бути ліки і сільськогосподарська продукція, включаючи продукти харчування.

Поки що, припускають автори матеріалу, існують перешкоди, щоб запровадити експортні зміни. Адже щоб майбутній документ набув чинності, нові критерії мають підтримати усі країни-члени ЄС. Тож це може викликати спротив і дебати.

Зазначимо, що санкції проти РФ майже вдвічі зменшили вартість експорту країн ЄС та G7 до Росії. За даними Женевського моніторингу торговельних даних, товари з Європи, США, Канади та Японії, які досі потрапляють до Росії, оцінюються у 66 млрд дол.

Члени G-7 стурбовані, що це надто велика користь для економіки Росії, особливо тому, що Москва знаходить способи обійти санкції, щоб ввозити товари через треті країни.

Наприкінці березня у США та Європейського Союзу з’явилася інформація про те , що заборонені технології на мільйони доларів потрапляли на територію Росії.

Чиновники відзначили різке зростання чипів та інших електронних компонентів, які продаються в Росію через Вірменію, Казахстан та інші країни. Ці деталі є критично важливими для розробки зброї, включаючи російські крилаті ракети, якими завдають ударів по Україні.

Окрім того, Росія використовує флот старих кораблів, щоб обійти обмеження цін на свій експорт. Оскільки багато з цих кораблів перебувають в експлуатації понад 20 років, попередні власники очікували, що продадуть їх на металобрухт.

Велика сімка та ЄС запровадили кілька раундів санкцій, деякі з яких включали пільговий період перед набуттям чинності.

Росія у відповідь на санкції ввела заборону на власний експорт і періодично скорочувала постачання енергоресурсів до Європи. Водночас це допомогло Кремлю зблизитися з Китаєм.

Зазначимо, що, попри західні санкції, у березні Росія спромоглася довести обсяг експорту своєї сирої нафти до довоєнного рівня , що дозволило країні-агресору заробити $12,7 млрд. Поставки нафти з російських портів зросли на 540 000 барелів на день і досягли позначки вище 3 мільйонів барелів на день, що є найвищим показником з квітня 2020 року.