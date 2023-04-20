США и другие союзники Украины рассматривают запрет на экспорт в РФ

США и часть других ключевых партнеров Украины рассматривают идею о прямом запрете в почти полном объеме экспорта в Россию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По словам информаторов, близких к инициаторам запрета продаж товаров в Россию, новый подход должен перевернуть существующий режим санкций с полным запретом экспорта, за некоторыми исключениями.

Согласно нынешним критериям, любой экспорт разрешен, если нет санкций.

Таким образом, по информации СМИ, союзники Украины планируют усилить экономическое давление на Владимира Путина из-за полномасштабного вторжения.

Представители G-7 обсуждают идею запрета экспорта в преддверии саммита лидеров в Японии в мае.

Основная цель инициативы состоит в том, чтобы привлечь страны-члены Европейского Союза к давлению на Россию.

Впрочем, предложение все еще обсуждается, поэтому может измениться.

Если лидеры G-7 поддержат запрет на экспорт в Россию, тогда уже будут согласовывать список товаров, позволяющих продавать. Это может быть лекарство и сельскохозяйственная продукция, включая продукты питания.

Пока, как предполагают авторы материала, существуют препятствия, чтобы ввести экспортные изменения. Ведь для того, чтобы будущий документ вступил в силу, новые критерии должны поддержать все страны-члены ЕС. Это может вызвать сопротивление и дебаты.

Отметим, что санкции против РФ почти вдвое снизили стоимость экспорта стран ЕС и G7 в Россию. По данным Женевского мониторинга торговых данных, до сих пор попадающие в Россию товары из Европы, США, Канады и Японии оцениваются в 66 млрд дол.

Члены G-7 озабочены тем, что это слишком большая польза для экономики России, особенно потому, что Москва находит способы обойти санкции, чтобы ввозить товары через третьи страны.

В конце марта у США и Европейского Союза появилась информация о том, что запрещенные технологии на миллионы долларов попадали на территорию России.

Чиновники отметили резкий рост чипов и других электронных компонентов, продаваемых в Россию через Армению, Казахстан и другие страны. Эти детали критически важны для разработки оружия, включая российские крылатые ракеты, наносящие удары по Украине.

Кроме того, Россия использует флот старых кораблей, чтобы избежать ограничения цен на свой экспорт. Поскольку многие из этих кораблей находятся в эксплуатации более 20 лет, предыдущие владельцы ожидали, что продадут их на металлолом.

Большая семерка и ЕС ввели несколько раундов санкций, некоторые из которых включали льготный период перед вступлением в силу.

Россия в ответ на санкции ввела запрет на собственный экспорт и периодически сокращала поставки энергоресурсов в Европу. В то же время, это помогло Кремлю сблизиться с Китаем.

Отметим, что, несмотря на западные санкции, в марте Россия смогла довести объем экспорта своей сырой нефти до довоенного уровня, что позволило стране-агрессору заработать $12,7 млрд. Поставки нефти из российских портов выросли на 540 000 баррелей в день и достигли отметки выше 3 миллионов баррелей в день, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.