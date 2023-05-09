На заседание G7 пригласят министра финансов Украины

Министры финансов стран "Большой семерки" пригласят главу минфина Украины Сергея Марченко присоединиться к сессии саммита, посвященной глобальной экономике. Такую информацию озвучил японский финансовый дипломат Масато Канда – сообщило международное агентство Reuters.

Министр финансов Украины Сергей Марченко присоединится к участникам саммита онлайн.

Масато Канда заявил, что G7 продлит санкции против Москвы, ведь наибольшей проблемой ограничительных мер являются возможности их обхода.

"Учитывая, что Украина продолжает войну против России, министр Марченко, вероятно, примет участие во встрече онлайн", - сказал Канда.

Напомним, саммит состоится 19-21 мая, на котором одной из основных тем будет Украина. Отметим, мероприятие лично посетит президент США Джо Байден. Также Владимир Зеленский подтвердил участие в саммите онлайн.

Как стало известно из опубликованной Белым домом информации, участники обсудят непоколебимую поддержку Украины со стороны G7.

Как мы ранее сообщали, США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы закрыть для россиян способы обхода ограничительных мер.

Планы будут обнародованы на саммите лидеров G7 в Японии в мае.

Отметим, как ранее сообщали журналисты, перед встречей на саммите также партнеры планируют обсудить идею прямого запрета в почти полном объеме экспорта в Россию.