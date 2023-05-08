ЕС планирует ввести санкции против китайских компаний, помогающих РФ

Европейский Союз готовит санкции против китайских компаний, помогающих обеспечивать Россию вооружением. Об этом написало издание Financial Times.

На этой неделе Европейский Союз планирует обсудить новый пакет санкций, в ограничительный список может попасть семь китайских компаний.

Речь идет о двух компаниях из материкового Китая – 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, еще 5 – из Гонконга: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

Часть из упомянутых компаний уже находятся под американскими и европейскими санкциями за то, что помогают снабжать российский военно-промышленный комплекс.

Ранее СМИ сообщали, что США, Европа и ключевые союзники Украины готовят новые санкции против России, чтобы закрыть россиянам способы обхода ограничительных мер.

США и Япония готовят свои пакеты. Канада работает над мерами, связанными с правами человека, включая вероятное похищение украинских детей и наказание против российской оборонной промышленности.

Планы будут обнародованы на саммите лидеров G7 в Японии в мае.

Также перед встречей на саммите партнеры планируют обсудить идею прямого запрета в почти полном объеме экспорта в Россию.