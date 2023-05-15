Енергетика та експорт - лідери G7 планують посилити санкції проти Росії

Лідери країн G7 мають намір посилити санкції проти Росії на саміті, який має відбутися цього тижня в Японії. Зокрема. мова йде про енергетику та експорт. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters, посилаючись на власні джерела серед високопосадовців.

За словами джерел, про нові кроки Велика сімка оголосить під час зустрічей 19-21 травня. Санкції будуть спрямовані на ухилення від обмежувальних заходів за допомогою третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії в Росії та обмеження торгівлі, яка підтримує російську армію.

Влада США очікує, що члени G7 погодяться скоригувати свій підхід до санкцій таким чином, щоб, принаймні для певних категорій товарів, весь експорт автоматично заборонявся, якщо він не серед схвалених товарів.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена підштовхувала союзників з G7 скасувати санкційний підхід групи, який сьогодні дозволяє продавати всі товари в Росію, якщо офіційно вони не входить до чорного списку.

Точні формулювання спільних декларацій лідерів G7 все ще є предметом обговорення та коригування, перш ніж вони буде оприлюднена під час саміту. До G7 входять Сполучені Штати, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Великобританія.

Нагадаємо, ЗМІ стало відомо, що країни G7 та Євросоюзу домовляються про запровадження заборони на імпорт російського газу за маршрутами, на яких РФ раніше скоротила поставки.

Як раніше повідомляли журналісти, перед зустріччю на саміті також партнери планують обговорити ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії.

Тому що численні раунди санкцій та інших економічних покарань, накладених на Москву після її вторгнення в Україну, вдарили по російській економіці, але не завдали повного удару.

Також міністри фінансів країн G7 домовились збільшити обсяг міжнародних зобов'язань щодо економічної та бюджетної підтримки Україні до $44 млрд на 2023 рік. Очікується, що виділені гроші дозволять українській владі забезпечити функціонування уряду, продовжити надання базових послуг, здійснити найважливіші ремонтні роботи пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку.