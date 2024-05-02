5 ключових ідей з бізнес-бестселера, яку видасть Юрій Голик та “Фоліо”

Forbes Ukraine опублікував ключові висновки з бізнес-бестселера CEO Excellence. Вже влітку 2024 року він вийде в українському видавництві “Фоліо” за підтримки підприємця і волонтера Юрія Голика.

Книга CEO Excellence, яку написали старші партнери консалтингової компанії McKinsey, є бестселером на американському ринку бізнес-літератури за версією New York Times і The Wall Street Journal. Вона базується на досвіді кращих світових керівників та пропонує читачам дієві та перевірені кейси. Автори діляться правилами, якими керуються кращі бізнес-лідери й розкривають секрет, які способи мислення відрізняють їх від решти. 5 ключових тез із бізнес-книги:

Компанію рухає місія, а не фінансові цілі “ Найуспішніші СЕО будують робочий процес довкола ідеї, а не фінансових результатів. Кожен CEO мусить замислитись, яка місія може згуртувати людей”

Стратегічні кроки мають бути регулярними ​​ Найефективніші керівники роблять великі стратегічні кроки протягом усього часу перебування на посаді. Йдеться про угоди з купівлі та продажу, капітальні інвестиції, перегляд бізнес-моделі, перерозподіл ресурсів.

Потрібно змінюватися, навіть якщо все добре У 1935 році середня тривалість життя компанії становила 90 років, у 2015-му цей показник скоротився до 18. Гендиректору слід запитувати себе, чому його організація має існувати в наступному десятилітті.

Найбільше уваги слід приділяти негативному сценарію Великі кроки – великі ризики. Щоб мінімізувати ризик провалу, у прогнозуванні слід приділяти найбільше уваги негативному сценарію.

Колективне рішення цінніше, ніж одноосібне Люди наділяють уп’ятеро більшою цінністю ті рішення, до яких вони причетні, ніж ті, до яких вони не мають жодного стосунку.

“Найбільша цінність книги – у прикладах лідерських рішень, що приводили компанії до успіху або помилок”, — розповідає про книгу Юрій Голик, який разом із засновником видавництва «Фоліо» Олександром Красовським придбав права на переклад.