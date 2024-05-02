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5 ключових ідей з бізнес-бестселера, яку видасть Юрій Голик та “Фоліо”

5 ключових ідей з бізнес-бестселера, яку видасть Юрій Голик та “Фоліо”

Forbes Ukraine опублікував ключові висновки з бізнес-бестселера CEO Excellence. Вже влітку 2024 року він вийде в українському видавництві “Фоліо” за підтримки підприємця і волонтера Юрія Голика.

Книга CEO Excellence, яку написали старші партнери консалтингової компанії McKinsey, є бестселером на американському ринку бізнес-літератури за версією New York Times і The Wall Street Journal. Вона базується на досвіді кращих світових керівників та пропонує читачам дієві та перевірені кейси. Автори діляться правилами, якими керуються кращі бізнес-лідери й розкривають секрет, які способи мислення відрізняють їх від решти. 5 ключових тез із бізнес-книги:

  • Компанію рухає місія, а не фінансові цілі “Найуспішніші СЕО будують робочий процес довкола ідеї, а не фінансових результатів. Кожен CEO мусить замислитись, яка місія може згуртувати людей”
  • Стратегічні кроки мають бути регулярними ​​Найефективніші керівники роблять великі стратегічні кроки протягом усього часу перебування на посаді. Йдеться про угоди з купівлі та продажу, капітальні інвестиції, перегляд бізнес-моделі, перерозподіл ресурсів.
  • Потрібно змінюватися, навіть якщо все добре У 1935 році середня тривалість життя компанії становила 90 років, у 2015-му цей показник скоротився до 18. Гендиректору слід запитувати себе, чому його організація має існувати в наступному десятилітті.
  • Найбільше уваги слід приділяти негативному сценарію Великі кроки – великі ризики. Щоб мінімізувати ризик провалу, у прогнозуванні слід приділяти найбільше уваги негативному сценарію.
  • Колективне рішення цінніше, ніж одноосібне Люди наділяють уп’ятеро більшою цінністю ті рішення, до яких вони причетні, ніж ті, до яких вони не мають жодного стосунку.

Найбільша цінність книги – у прикладах лідерських рішень, що приводили компанії до успіху або помилок”, — розповідає про книгу Юрій Голик, який разом із засновником видавництва «Фоліо» Олександром Красовським придбав права на переклад.

Раніше Юрій Голик зазначав, що в цьому році планується переклад ще 5 найкращих бізнес-книг за версією Forbes.