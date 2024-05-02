5 ключевых идей из бизнес-бестселлера, которую выдаст Юрий Голик и "Фолио"

Forbes Ukraine опубликовал ключевые выводы из бизнес-бестселлера CEO Excellence. Уже летом 2024 года он выйдет в украинском издательстве Фолио при поддержке предпринимателя и волонтера Юрия Голика.

Книга CEO Excellence, написанная старшими партнерами консалтинговой компании McKinsey, является бестселлером на американском рынке бизнес-литературы по версии New York Times и The Wall Street Journal. Она основывается на опыте лучших мировых руководителей и предлагает читателям действенные и проверенные кейсы. Авторы делятся правилами, которыми руководствуются лучшие бизнес-лидеры и раскрывают секрет, какие способы мышления отличают их от остальных. 5 ключевых тезисов из бизнес-книги:

Компанию двигает миссия, а не финансовые цели “ Успешные СЕО строят рабочий процесс вокруг идеи, а не финансовых результатов. Каждый CEO должен задуматься, какая миссия может сплотить людей”

Стратегические шаги должны быть регулярными . Самые эффективные руководители предпринимают большие стратегические шаги на протяжении всего времени пребывания в должности. Речь идет о сделках по купле и продаже, капитальных инвестициях, пересмотре бизнес-модели, перераспределении ресурсов.

Нужно меняться, даже если все хорошо . В 1935 году средняя продолжительность жизни компании составляла 90 лет, в 2015-м этот показатель сократился до 18. Гендиректору следует задавать себе вопрос, почему его организация должна существовать в следующем десятилетии.

Больше внимания следует уделять негативному сценарию Большие шаги – большие риски. Чтобы минимизировать риск провала, в прогнозировании следует уделять больше внимания негативному сценарию.

Коллективное решение ценнее, чем единоличное Люди наделяют в пять раз большей ценностью те решения, к которым они причастны, чем те, к которым они не имеют никакого отношения.

" Наибольшая ценность книги - в примерах лидерских решений, которые приводили компании к успеху или ошибкам", - рассказывает о книге Юрий Голик, который вместе с основателем издательства "Фолио" Александром Красовским приобрел права на перевод.