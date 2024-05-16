МВФ начнет очередной пересмотр программы для Украины через несколько недель

Миссия МВФ начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины через несколько недель, что позволит, в случае положительных результатов, выделить следующий транш.

Об этом сообщила в четверг в Вашингтоне директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает "Укринформ".

"Касательно следующего пересмотра программы EFF мы ожидаем, что миссия начнет работать в ближайшие недели", - отметила представитель Фонда.

По ее словам, миссия при пересмотре изучит полный спектр развития экономической ситуации в Украине за последний период и подготовит обновленную макроэкономическую основу, в том числе обновленный анализ устойчивости государственного долга.

Она также отметила, что результаты пересмотра миссия может представить Исполнительному совету МВФ до конца июня. После этого будет приниматься решение о возможности выделения следующего транша для Украины.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

17 февраля 2024 года миссия МВФ и представители власти Украины начали переговоры в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF), а уже 21 марта исполнительный совет МВФ завершил его, одобрив выделение транша в размере около $880 млн.

На 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.