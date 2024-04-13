Кристаллину Георгиеву переизбрали главой МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда избрал Кристалину Георгиеву директором-распорядителем на второй пятилетний срок, который начнется 1 октября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

В соответствии с процедурой отбора, установленной 13 марта 2024 года, Совет провел несколько обсуждений, в том числе с Георгиевой, единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост, прежде чем принять решение.

"Принимая это решение, Совет высоко оценил сильное и гибкое руководство Георгиевой в течение ее срока полномочий, сумев справиться с рядом больших глобальных потрясений. Госпожа Георгиева возглавила беспрецедентную реакцию МВФ на эти потрясения, включая одобрение нового финансирования на сумму свыше 360 97 стран, облегчение обслуживания долга беднейших и наиболее уязвимых членов Фонда и др.", - говорится в обращении координаторов Исполнительного совета МВФ.

Под ее руководством фонд представил инновационные механизмы финансирования, в том числе фонд устойчивости и устойчивого развития, он также достиг увеличения квоты на 50% для увеличения постоянных ресурсов Фонда и согласился добавить в Совет МВФ третьего главы из стран Африки к югу от Сахары.

В свою очередь, Георгиева поблагодарила Совет директоров за доверие и пообещала и дальше работать над новыми направлениями работы фонда.

"Я глубоко благодарна за доверие и поддержку исполнительному совету Фонда, который представляет 190 наших членов, и для меня большая честь продолжать возглавлять МВФ в течение второго пятилетнего срока", - отметила Геогриева.

По ее словам, в последние годы МВФ помогал странам-членам преодолевать последовательные потрясения, включая пандемию, войны и конфликты, а также кризис стоимости жизни.

"Финансовая поддержка, политические рекомендации и работа по развитию потенциала МВФ, осуществляемая нашими сотрудниками, способствовали укреплению способности стран справляться с высокой неопределенностью и резкими изменениями в экономических условиях", - добавила она.

О Кристалине Георгиеве

Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, является директором-распорядителем МВФ с 2019 года.

Раньше она работала главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года.

С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года была временным президентом Группы Всемирного банка.

До этого она работала в Европейской комиссии в должности комиссара по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и реагирования на кризисы, а также в должности вице-президента по бюджету и человеческим ресурсам.

Георгиева имеет степень доктора философии.

Получила степень магистра экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она преподавала с 1977 по 1991 год.

Программа Механизма расширенного финансирования от МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда 21 марта завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, одобрив выделение транша в размере около $880 млн.

Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования EFF 26 марта.

Напомним, 31 марта 2023 года исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility) для Украины на сумму $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля, а второй, на $890 млн, Украина получила в июле. Третий транш от МВФ в размере $900 млн. Украина получила 14 декабря. В настоящее время Украина привлекла уже около $4,5 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд.

Плановый график программы предусматривает выделение Украине еще одного транша в конце февраля 2024 по итогам третьего пересмотра программы.

На 2024 год предусмотрено еще три транша: $2,226 млрд в середине июня, затем $1,3 млрд в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: $912 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по $1,288 млрд.