Удары РФ по энергосистеме могут ухудшить макроэкономические прогнозы для Украины, - МВФ

Международный валютный фонд не исключает, что массированные ракетные удары страны-агрессора РФ по украинской энергетической инфраструктуре могут отразиться на макроэкономических прогнозах для Украины в ближайшей перспективе.

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Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, пишет "Укринформ".

"Что касается недавних событий, в частности, ракетных ударов, мы внимательно следим за развитием. И, конечно, мы учтем это в макроэкономических рамках следующего пересмотра программы для Украины", - подчеркнула представитель МВФ.

Но, как отметила Козак, МВФ не намерен рассматривать возможную реструктуризацию долга Украины перед организацией.

"Важно, что периметр реструктуризации долга охватывает официальный двусторонний долг и внешний коммерческий долг. Он не включает многосторонние долги. Так что у МВФ подобных планов нет", - сказала она.

Казак уточнила, что МВФ регулярно проводит анализ долговой нагрузки Киева в рамках существующей программы финансирования и сегодня считает ее стабильной при продолжении программы фискальной консолидации и сохранении внешнего финансирования.

По ее словам, вторжение России в Украине повлияло на мировую экономику. В этом контексте она отметила рост цен на продовольствие, а также энергоносители.

"Конечно, больше всего пострадала экономика Украины и народ Украины", - отметила Козак.

Она подчеркнула, что это также привело к глобальному кризису стоимости жизни, от чего пострадали, в частности, страны с низким уровнем дохода.

Напомним, 26 марта Украина получила 880 миллионов долларов от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обновил макропрогноз Украины во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, сохранив прогноз роста реального ВВП на этот год в пределах 3-4% и несколько улучшив прогнозы инфляции, госдолга и дефицита текущего счета.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП 4,6%. Инвестиции в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

В начале января-2024 Всемирный банк также дал свой прогноз по ВВП Украины. Согласно отчету банка, перспективы Украины остаются неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% – в 2025 году.

Нацбанк Украины в Инфляционном отчете предполагал, что в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%. Этому будет способствовать не только адаптивность украинского бизнеса, но и сохранение бюджетной поддержки.