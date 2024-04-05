Удари РФ по енергосистемі можуть погіршити макроекономічні прогнози для України, - МВФ

Міжнародний валютний фонд не виключає, що масовані ракетні удари країни-агресора РФ по українській енергетичній інфраструктурі можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

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Про це заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише "Укрінформ".

"Що стосується недавніх подій, зокрема ракетних ударів, ми уважно стежимо за розвитком. І, звісно, ми врахуємо це в макроекономічних рамках наступного перегляду програми для України", – підкреслила представниця МВФ.

Але, як зауважила Козак, МВФ не планує розглядати можливу реструктуризацію боргу України перед організацією.

"Важливо, що периметр реструктуризації боргу охоплює офіційний двосторонній борг і зовнішній комерційний борг. Він не включає багатосторонні борги. Тож у МВФ подібних планів немає", - сказала вона.

Козак уточнила, що МВФ регулярно проводить аналіз боргового навантаження Києва в рамках існуючої програми фінансування і сьогодні вважає її стабільною за умови продовження програми фіскальної консолідації та збереження зовнішнього фінансування.

За її словами, вторгнення Росії в Україну вплинуло на світову економіку. У цьому контексті вона вказала на зростання цін на продовольство, а також енергоносії.

"Звісно, найбільше постраждала економіка України і народ України", – зазначила Козак.

Вона підкреслила, що це також призвело до глобальної кризи вартості життя, від чого суттєво постраждали, зокрема, країни з низьким рівнем доходу.

Зауважимо, 26 березня Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми розширеного фінансування EFF.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив макропрогноз України під час третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, зберігши прогноз зростання реального ВВП на цей рік у межах 3-4% і дещо поліпшивши прогнози інфляції, держборгу та дефіциту поточного рахунку.

Прогнози ВВП України на 2024 рік

Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Інвестиції у 2024 році порівняно із 2023 роком зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

На початку січня-2024 Світовий банк також дав свій прогноз щодо ВВП України. Згідно зі звітом банку, перспективи України залишаються невизначеними. Прогнозується, що зростання складе 3,2% у 2024 році і 6,5% у 2025 році.

Нацбанк України у Інфляційному звіті передбачав, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6%. Цьому буде сприяти не лише адаптивність українського бізнесу, але й збереження бюджетної підтримки.