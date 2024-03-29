Україна домовилася з США про відтермінування виплат за державним боргом

Під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка та надзвичайної і повноважної послині США в Україні Бріджит Брінк було підписано двосторонню Угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що укладання цієї Угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Як наголосив Сергій Марченко, підписання даної Угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер.

Він подякував США за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни

Державний борг України збільшився вдвічі

Нагадаємо, що з початку війни державний борг збільшився у два рази (+2 758 млрд. грн.), у валютному еквіваленті – на 55% (+51,6 млрд. дол.).

Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.