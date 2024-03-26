У 2025 році Україна може зіткнутися з браком допомоги від партнерів у $10-15 млрд

Наступного року нестача фінансової підтримки від міжнародних партнерів може сягати 10-15 мільярдів доларів. Окрім того, поточний рік характеризується прихованим дефіцитом державного бюджету в розмірі 300-400 мільярдів гривень, не враховуючи додаткові ресурси, які можуть бути залучені через мобілізацію.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це розповів заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, пише "Інтерфакс-Україна".

"Повертаючись до викликів, наступного року, найімовірніше, різниця між необхідним і наявним міжнародним фінансуванням буде в $10-15 млрд, яких не вистачатиме. (...) я це згадав не для того, щоб нагнати, напевно, якийсь страх, а для того, щоб у всіх нас було чітке розуміння, що підтримка бізнесу цього року є умовою виживання наступного ", - сказав він.

За його словами, якщо вже зараз дивитися на ситуацію з бюджетом, то Україні вже не вистачає 300-400 мільярдів гривень без додаткової мобілізації.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування МВФ, якщо 2023 року зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цьогоріч воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного року очікується його скорочення до $22,9 млрд.

Бюджет 2024: що передбачено

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік 9 листопада. Документ передбачає, що доходи бюджету становитимуть 1,76 трлн грн, а видатки – 3,35 трлн гривень. Дефіцит заплановано на рівні 1,57 трлн гривень. Водночас зовнішні запозичення становитимуть 41 млрд доларів.

Також передбачено, зокрема, витрати на:

соціальний захист – 468,8 млрд грн (+24,7 млрд грн порівняно з бюджетом на 2023 рік);

підтримку ветеранів війни – 14,3 млрд грн (+7,5 млрд грн);

освіту – 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн);

охорону здоров’я – 201,9 млрд грн (+24,4 млрд грн);

цифрову трансформацію пріоритетних галузей та сфер суспільного життя – 2,5 млрд грн (+2,1 млрд грн);

культуру – 10,7 млрд грн (+2,3 млрд грн);

спорт – 7,5 млрд грн (+3,6 млрд грн);

Міністерство закордонних справ – 8,3 млрд грн (+2,2 млрд грн);

підтримку бізнесу – 30,8 млрд грн.

Очікується, що дефіцит державного бюджету становитиме 20,4% ВВП (у 2023 році було закладено 27%). Погашення державного боргу планують на рівні 606,5 млрд грн, серед яких внутрішні – на 421,6 млрд грн, а зовнішні – на 184,9 млрд грн.

Україна потребує щомісяця приблизно 3 млрд доларів

Згідно з даними Міністерства фінансів, у 2024 році Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярди доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

12 лютого, директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв’ю СNBC, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди, щоб підтримувати "ті успіхи, яких вона вже досягла".

За словами президента Володимира Зеленського, Київ точно знає, що може розраховувати мінімум на 25, 7 млрд доларів від союзників (не враховуючи допомогу від США і 50 млрд від ЄС), а також – на багатомільярдну допомогу від Японії.

Зауважимо, що з лютого 2022 року фінансова підтримка України від країн G7 та ЄС сягнула близько 63 млрд доларів США.

Додамо, багато західних країн підтримали Україну в протистоянні російській агресії, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу. Однак останнім часом із коштами виникли проблеми. Як зазначав міністр фінансів України Сергій Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com