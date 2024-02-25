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Економіка
Дата публікації

Через війну Україна фіксує рекордний дефіцит бюджету, витрати зросли удвічі - Підласа

Через війну Україна фіксує рекордний дефіцит бюджету, витрати зросли удвічі - Підласа
Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, народний депутат Роксолана Підласа. Фото: Голос України

Внаслідок військової агресії Росії бюджетні витрати України зросли більш ніж удвічі, досягнувши 2,5-кратного збільшення порівняно з показниками до війни.

Про це розповіла голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, народний депутат Роксолана Підласа під час дискусії "Статистика життя та смерті: чи здатні фінанси, економіка, інфраструктура та соціальна система України втримати удар?", яка відбулася в межах спеціальної зустрічі YES "Два роки — боротьба триває".

За її словами, під час війни важливо відзначити значне збільшення державних витрат, які, за оцінками аналітиків, можуть досягти понад 52 мільярдів доларів у 2024 році, а зараз бюджетний дефіцит країни складає рекордні 41 мільярд доларів.

"Щоб зрозуміти, як функціонує уряд України під час війни, необхідно знати, що внаслідок повномасштабного вторгнення державні видатки фактично подвоїлися, збільшившись у 2,5 рази, порівняно з довоєнними показниками і, за прогнозами експертів, зростуть до понад 52 млрд доларів США у 2024 році. Дефіцит бюджету України безпрецедентний — 41 млрд доларів США", - зазначила вона.

Вона підкреслила, що існує високий ризик недофінансування, що може призвести до скорочення як військових, так і цивільних видатків. Проте, є й позитивна сторона – це домовленість з МВФ щодо третього перегляду програми, з очікуванням виплати 800 мільйонів доларів до кінця березня. Також очікується допомога від інших партнерів.

"Сподіваємося, що Конгрес США незабаром проголосує за майбутнє України. Крім того, важливо зазначити, що Японія і Канада надали величезну допомогу в покритті решти дефіциту державних фінансів", - зауважила Підласа.

Війна — це неймовірно дорогий бізнес

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що Україні також не варто очікувати особливих інвестицій у економіку від закордонних інвесторів, оскільки інтерес міжнародного приватного сектору інвестувати в Україну майже на нулі.

Він підкреслив важливість виявлення та активізації механізмів підтримки та страхування, які б дозволили приватному сектору приймати інвестиційні рішення. Шурма вважає, що ключем до цього може стати співпраця з кредитно-експортними агенціями, особливо тими, що розташовані в країнах "Великої сімки", ЄС та інших розвинутих країнах, для стимулювання їх до постачання обладнання та активізації діяльності в Україні.

Він наголосив, що це не просто прохання допомоги, але й пропозиція взаємовигідного партнерства, з огляду на те, що Україна може відкрити нові можливості для міжнародних постачальників обладнання.

В той же час, колишній прем’єр-міністр Швеції та член Наглядової ради YES Карл Більдт, вважає, що в Україні не все так погано, оскільки навіть в Умовах війни країна змогла стабілізувати економіку і забезпечити зростання ВВП на рівні 4-5%.

"Війна — це неймовірно дорогий бізнес, що окрім прямих наслідків, справляє руйнівний вплив на економіку. Якщо руйнується економіка, то руйнується суспільство, а за ним і фронт. Боротьба за розвиток української економіки — це один зі способів фінансування та перемоги у війні. Досі управління економікою в Україні було напрочуд чудовим: минулого року зростання ВВП становило 4–5 % — це винятковий показник за наявних обставин", - зазначив він.

При цьому, оновленому огляді глобальних економічних перспектив, Світовий банк передбачив сповільнення відновлення валового внутрішнього продукту України до 3,2% у 2024 році.

Яке фінансування необхідне Україні

12 лютого, директор-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла в інтерв’ю СNBC, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі $42 мільярди, щоб підтримувати "ті успіхи, яких вона вже досягла".

За її словами, Україна заслужила право на підтримку з боку світової спільноти завдяки обдуманим внутрішнім заходам. Країна зуміла зібрати податки у розмірі 36% від свого ВВП, що є рідкісним досягненням навіть для держав, які не знаходяться в стані війни. Також Україна досягла значного зниження інфляції з 27% до 5% та відновила темпи економічного зростання до 4,5%

"Україна бореться за міжнародний порядок і повагу до суверенітету, насправді бореться не лише за Україну, вона бореться за те, щоб світ був стабільнішим і кращим місцем для бізнесу для всіх", – сказала Георгієва.

На другий день після цієї заяви МВФ започаткував Фонд розвитку потенціалу України (Ukraine Capacity Development Fund – UCDF) з бюджетом у $65 млн

У середньостроковій перспективі цільовий бюджет Фонду розвитку потенціалу України у розмірі $65 млн сприятиме підтримці реформ, спрямованих на забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, повоєнної відбудови та інтеграції до ЄС. Станом на сьогодні внески донорів становлять $16,5 млн.

Автор:
Тетяна Гойденко