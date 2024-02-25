Из-за войны Украина фиксирует рекордный дефицит бюджета, расходы выросли вдвое - Пидласа

В результате военной агрессии России бюджетные расходы Украины выросли более чем вдвое, достигнув 2,5-кратного увеличения по сравнению с показателями до войны.

Об этом рассказала председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады, народный депутат Роксолана Пидласа в ходе дискуссии "Статистика жизни и смерти: способны ли финансы, экономика, инфраструктура и социальная система Украины удержать удар?", которая состоялась в рамках специальной встречи YES "Два года - борьба продолжается".

По ее словам, во время войны важно отметить значительное увеличение государственных расходов, которые, по оценкам аналитиков, могут достигнуть более 52 миллиардов долларов в 2024 году, а сейчас бюджетный дефицит страны составляет рекордные 41 миллиард долларов.

"Чтобы понять, как функционирует правительство Украины во время войны, необходимо знать, что в результате полномасштабного вторжения государственные расходы фактически удвоились, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с довоенными показателями и, по прогнозам экспертов, возрастут до более 52 млрд долларов США в 2024 году" году. Дефицит бюджета Украины беспрецедентен - 41 млрд долларов США", - отметила она.

Пидласа подчеркнула, что существует высокий риск недофинансирования, что может привести к сокращению как военных, так и гражданских расходов. Однако есть и положительная сторона – это договоренность с МВФ относительно третьего пересмотра программы, с ожиданием выплаты 800 миллионов долларов до конца марта. Также ожидается помощь других партнеров.

"Надеемся, что Конгресс США вскоре проголосует за будущее Украины. Кроме того, важно отметить, что Япония и Канада оказали огромную помощь в покрытии остального дефицита государственных финансов", - отметила Подласса.

Война – невероятно дорогой бизнес

Замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что Украине также не стоит ожидать особых инвестиций в экономику от зарубежных инвесторов, поскольку интерес международного частного сектора инвестировать в Украину почти на нуле.

Он подчеркнул важность выявления и активизации механизмов поддержки и страхования, позволяющих частному сектору принимать инвестиционные решения. Шурма считает, что ключом к этому может стать сотрудничество с кредитно-экспортными агентствами, особенно расположенными в странах "Большой семерки", ЕС и других развитых странах, для стимулирования их к поставке оборудования и активизации деятельности в Украине.

Он подчеркнул, что это не просто просьба о помощи, но и предложение взаимовыгодного партнерства, учитывая, что Украина может открыть новые возможности для международных поставщиков оборудования.

В то же время, бывший премьер-министр Швеции и член Наблюдательного совета YES Карл Бильдт считает, что в Украине не все так плохо, поскольку даже в Условиях войны страна смогла стабилизировать экономику и обеспечить рост ВВП на уровне 4-5% .

"Война — это невероятно дорогой бизнес, кроме прямых последствий, оказывает разрушительное влияние на экономику. Если разрушается экономика, то разрушается общество, а за ним и фронт. Борьба за развитие украинской экономики — это один из способов финансирования и победы в войне. До сих пор управление экономикой в Украине было удивительно прекрасным: в прошлом году рост ВВП составил 4–5 % — это исключительный показатель при имеющихся обстоятельствах", - отметил он.

При этом обновленном обзоре глобальных экономических перспектив Всемирный банк предусмотрел замедление восстановления валового внутреннего продукта Украины до 3,2% в 2024 году.

Какое финансирование необходимо Украине

12 февраля директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала в интервью СNBC , что Украине необходима международная финансовая помощь в размере $42 миллиарда, чтобы поддерживать "те успехи, которых она уже достигла".

По ее словам, Украина заслужила право на поддержку со стороны мирового сообщества благодаря обдуманным внутренним мерам. Страна сумела собрать налоги в размере 36% своего ВВП, что является редким достижением даже для государств, не находящихся в состоянии войны. Также Украина достигла значительного снижения инфляции с 27% до 5% и возобновила темпы экономического роста до 4,5%.

"Украина борется за международный порядок и уважение суверенитета, на самом деле борется не только за Украину, она борется за то, чтобы мир был более стабильным и лучшим местом для бизнеса для всех", - сказала Георгиева.

На второй день после этого заявления МВФ положил начало Фонду развития потенциала Украины (Ukraine Capacity Development Fund – UCDF) с бюджетом в $65 млн.

В среднесрочной перспективе целевой бюджет Фонда развития потенциала Украины в размере $65 млн будет способствовать поддержке реформ, направленных на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, послевоенного восстановления и интеграции в ЕС. По состоянию на сегодняшний день взносы доноров составляют $16,5 млн.