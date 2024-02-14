МВФ основал Фонд развития потенциала Украины с бюджетом в $65 млн

13 февраля начал работу администрируемый МВФ Фонд развития потенциала Украины (Ukraine Capacity Development Fund – UCDF).

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Официально об этом объявили во время инаугурационного заседания руководящего комитета UCDF в Киеве, передает пресс-служба Министерства финансов.

Представители власти Украины, партнеры по развитию и специалисты МВФ обсудили приоритетные шаги по усилению способностей Украины в рамках нового Фонда. Кроме того, был одобрен план работы UCDF.

Ключевыми направлениями Трастового фонда определили следующие:

экономические и финансовые реформы, согласующиеся с мероприятиями в рамках программы Механизма расширенного финансирования МВФ (EFF);

фискальные реформы;

монетарная политика;

укрепление финансовой добродетели;

борьба с коррупцией;

техническая помощь по макроэкономическим вопросам.

"Мы благодарны правительствам Японии, Нидерландов, Словакии, Латвии, Литвы и Ирландии за поддержку Фонда. Мы чувствуем вашу мощную поддержку как в начале полномасштабного вторжения, так и сейчас. Помощь стран-доноров является сигналом, что мы на правильном пути", — заявил министр финансов.

Согласно сообщению Минфина, в среднесрочной перспективе целевой бюджет Фонда развития потенциала Украины в размере $65 млн будет способствовать поддержке реформ, направленных на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, послевоенного восстановления и интеграции в ЕС. По состоянию на сегодняшний день взносы доноров составляют $16,5 млн.

Украина разрабатывает план действий, чтобы получить средства от МВФ, если помощи от США не будет

Украина готовит план действий, который должна предоставить МВФ для дальнейшего кредитования. В частности, речь идет о расширенной продаже внутренних облигаций, повышении налогов и сокращении расходов.

Эти меры необходимы для того, чтобы гарантировать МВФ, что страна может обслуживать свои долги, если союзники не окажут помощь.

Ожидается, что план будет представлен в ходе визита сотрудников МВФ, приехавших в Киев 12 февраля. Визит проходит накануне пересмотра кредитной программы МВФ, который начнется в феврале и разблокирует транш помощи в размере $900 млн.

В МВФ призвали срочно предоставить финансирование Украине

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина сможет самостоятельно справляться без западного финансирования только "несколько месяцев". Киеву срочно необходимы десятки миллиардов долларов, а задержки с предоставлением дополнительного финансирования от партнеров угрожают восстановлению украинской экономики.

В 2023 году украинские власти приняли определенные меры по экономии бюджетных средств и установили ограничения на расходы, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Эти мероприятия позволяют Украине пройти первый квартал без необходимых поступлений международных партнеров.

Для того, чтобы привлекать частный капитал к финансированию социальных и гуманитарных расходов, Минфин будет активно размещать военные облигации.