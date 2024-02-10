Без денег западных партнеров: НБУ прорабатывает разные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость

Украина стремится сохранить макрофинансовую устойчивость в любых условиях и рассчитывает, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена в ближайшие месяцы. Но прорабатывает разные сценарии развития событий.

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Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Он встретился с Кристиной Георгиевой, директором-распорядительницей МВФ, в Брюсселе и обсудил подготовку к февральской миссии для проведения третьего пересмотра реализации программы EFF.

Сохранить макрофинансовую устойчивость в любых условиях

"Мы и дальше сосредоточены на проработке всех возможных мер по сохранению макрофинансовой стабильности, будем делать невозможное возможным, как собственно и все эти два года", - подчеркнул Пышный.

По его словам, НБУ готовит детальный анализ и макропрогноз, учитывая все риски, которые могут повлиять на его реализацию.

"Конечно, мы следим за достаточно непростым процессом согласования пакета помощи в США. В то же время, остаемся в рамках нашего базового сценария и рассчитываем, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена в ближайшие месяцы", - подчеркнул Пышный.

Он отметил, что эффективное взаимодействие с МВФ, успехи Украины в выполнении программы являются важным стабилизирующим фактором во временные периоды турбулентности, в частности, в вопросе ритмичности международной помощи от партнеров.

Глава НБУ напомнил, что в 2024 году национальные выборы пройдут во многих странах-партнерах. Поэтому регулятор прорабатывает разные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.

Пышный отметил, что вопрос конфискации замороженных российских активов на международном уровне уже прошел несколько эволюционных этапов, есть прогресс в США и ЕС.

"Получение Украиной доступа к замороженным российским активам – это один из положительных сценариев, который может посодействовать более быстрому экономическому восстановлению. В то же время отсутствие решительного ответа на действия агрессора побуждают его наращивать военное давление, что чревато продолжительной войной, а следовательно, негативно влияет на мировую финансовую стабильность", - подытожил Пышный.

Украина разрабатывает план действий, чтобы получить средства от МВФ, если помощи от США не будет

Украина готовит план действий по прекращению помощи от Соединенных Штатов, который должна представить МВФ для дальнейшего кредитования. В частности, речь идет о расширенной продаже внутренних облигаций, повышении налогов и сокращении расходов.

Эти меры необходимы для того, чтобы гарантировать МВФ, что страна может обслуживать свои долги, если союзники не окажут помощь

План будет представлен МВФ для последующего кредитования на следующей неделе. Ожидается, что сотрудники МВФ приедут с трехдневным визитом в Киев 12 февраля.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина сможет самостоятельно справляться без западного финансирования только "несколько месяцев". Киеву срочно необходимы десятки миллиардов долларов, а задержки с предоставлением дополнительного финансирования от партнеров чреваты восстановлением украинской экономики.