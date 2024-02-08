Сенат США проголосовал за начало работы над пакетом помощи Украине и другим союзникам

8 февраля Сенат США проголосовал за начало работы над пакетом помощи Украине, Израилю и Тайваню. Было принято процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи.

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Об этом сообщает Европейская Правда.

Отмечается, что за рассмотрение пакета по сокращенной процедуре, которым предусмотрено $95 млрд помощи, проголосовали необходимые 60 сенаторов.

Этот законопроект, в частности, предусматривает $61 млрд для Украины в поддержку усилий по противостоянию военной агрессии РФ. После процедурного голосования законопроект еще должен быть одобрен по существу также голосами минимум 60 членов Сената США.

Ожидается, что голосование состоится в конце февраля, поскольку со следующей недели сенаторы уходят на двухнедельный перерыв.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что существуют два риска для Украины, которые могут возникнуть от обсуждения правок к законопроекту.

"Первый – это правки части республиканцев, которые хотят вернуть определенные положения по границе. Почему риск? Потому что тогда снова возникнут проблемы с Трампом, Джонсоном и Палатой представителей.

Второй – есть риск, что внесут правку убрать финансовую помощь для Украины. То есть это $7,85 млрд в Бюджет и еще $1,58 млрд в поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах… Я честно скажу, за второй очень переживаю - были такие слухи, что могут срезать и оставить только военную помощь. Надеюсь, что это только слухи", – написал он.

Напомним, предварительный законопроект с "большим пакетом", включающий помощь Украине, Израилю, Тайваню и пакет мер по безопасности на границе был "ожидаемо не поддержан" из-за отсутствия голосов за соглашение о миграционной реформе, над которым переговорщики "работали последние месяцы". 7 февраля Сенат США провалил процедурное голосование по документу, связывавшему законопроект об охране границы США с помощью Украины и других союзников.

Также 6 февраля Палата представителей Конгресса США не поддержала законопроект спикера Майка Джонсона о предоставлении военной помощи Израилю без помощи Украины.

Фото: ua.depositphotos.com