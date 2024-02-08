Сенат США проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні та іншим союзникам

8 лютого Сенат США проголосував за початок роботи над пакетом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Було ухвалене процедурне рішення для подальшого розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що за розгляд пакета за скороченою процедурою, яким передбачено $95 млрд допомоги, проголосували необхідні 60 сенаторів.

Цей законопроєкт, зокрема, передбачає $61 млрд для України на підтримку її зусиль з протистояння військовій агресії РФ. Після процедурного голосування законопроєкт ще має бути схвалений по суті також голосами мінімум 60 членів Сенату США.

Очікується, що голосування відбудеться у кінці лютого, оскільки з наступного тижня сенатори йдуть на двотижневу перерву.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що існують два ризики для України, які можуть виникнути від час обговорення правок до законопроєкту.

"Перший - це правки частини республіканців, які хочуть повернути певні положення по кордону. Чому ризик? Тому що тоді знову виникнуть проблеми з Трампом, Джонсоном і Палатою представників.

Другий - є ризик, що внесуть правку прибрати фінансову допомогу для України. Тобто це $7,85 млрд у Бюджет і ще $1,58 млрд на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах… Я чесно скажу, за другий дуже переживаю - були такі чутки, що можуть зрізати і залишити лише воєнну допомогу. Сподіваюсь, що це тільки чутки", - написав він.

Нагадаємо, попередній законопроєкт із "великим пакетом", що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пакет заходів щодо безпеки на кордоні був "очікувано не підтриманий" через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники "працювали останні місяці". 7 лютого Сенат США провалив процедурне голосування щодо документа, який повʼязував законопроєкт про охорону кордону США із допомогою Україні та іншим союзникам.

Також 6 лютого Палата представників Конгресу США не підтримала законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.

Фото: ua.depositphotos.com