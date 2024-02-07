Конгрес США провалив голосування за допомогу Ізраїлю без України

6 лютого Палата представників Конгресу США не підтримала законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що проти законопроєкту проголосували 250 конгресменів, а підтримали - 180. Для ухвалення рішення була потрібна більшість у дві третини голосів.

Законопроєкт спікера Джонсона передбачав виділення фінансової допомоги лише для Ізраїлю.

Законопроєкт виніс на голосування конгресмен від Республіканської партії Кен Калверт. Більшість демократів засудили його і назвали "політичним трюком", що має "мало спільного з правом Ізраїлю на самооборону".

Калверт заявив, що його пропозиція є "чистим законопроєктом", позбавленим менш популярних положень про національну безпеку.

"Твердження про те, що цей законопроєкт є політичним, є відверто неправдивими. Сьогодні у нас є можливість зібратися разом і послати сильний сигнал: Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю. Єдині люди, які роблять це політичним, - це ті, хто виступає проти нього", - сказав він.

Натомість Джонсон переконував, що після того, як законодавці "подбають" про Ізраїль, вони "займуться" іншими питаннями.

"Ми повинні розібратися з цими заходами незалежно і окремо. Я думаю, що вони цього заслуговують", - зауважив спікер Палати представників.

Напередодні голосування десятки законодавців зауважували, що окремий закон "пропонується не з добрими намірами".

Раніше у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден планує накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки вважає його неповним без фінансування України та виділення коштів для безпеки кордонів.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Палата представників проголосує за окремий законопроект про надання допомоги Ізраїлю у розмірі 17,6 мільярдів доларів, але Джонсон виступає проти імміграційного пакету та фінансування України.

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на таку заяву Джонсона і розкритикували намір Палати відправити на голосування законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю окремо від інших проєктів та програми підтримки України. У Білому домі назвала це цинічним маневром та політичною грою.