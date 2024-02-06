Байден заветує законопроєкт про допомогу Ізраїлю, якщо в ньому не буде грошей для України

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден планує накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки вважає його неповним без фінансування України та виділення коштів для безпеки кордонів.

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Про це повідомляє Reuters.

"Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відхилити цю політичну хитрість і натомість швидко ухвалити двопартійний закон про додаткові асигнування на національну безпеку", — йдеться в заяві Білого дому.

Посадовці з адміністрації президента протягом кількох місяців працювали з демократами та республіканцями в Сенаті над компромісним варіантом угоди щодо фінансування національної безпеки, який поєднує реформування імміграційної системи США, додаткові кошти на прикордонну безпеку, а також виділяє мільярди доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Витрати на суму 118 мільярдів доларів також передбачають надання гуманітарної допомоги цивільним особам, які постраждали від глобальних конфліктів.

"Адміністрація рішуче виступає проти цієї витівки, яка не робить нічого для безпеки кордону, не робить нічого, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, не підтримує безпеку американських синагог, мечетей, а також відмовляє в гуманітарній допомозі палестинським мирним жителям, більшість з яких - жінки та діти", - наголосили у Білому домі.

Спікер Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон повідомив, що Палата представників відхилить двопартійний законопроект Сенату, а натомість цього тижня проголосує за надання фінансової допомоги лише Ізраїлю.

"Погроза президента накласти вето є актом зради. Погрожуючи накласти вето на допомогу Ізраїлю та нашим військовим силам, президент Байден залишає нашого союзника в момент найбільшої потреби", сказав Джонсон в понеділок увечері.

Республіканці різко розділилися у своїх думках щодо компромісного законодавства стосовно міграційної політики, причому Дональд Трамп – кандидат на посаду президента від республіканців – та його найближчі союзники виступили проти запропонованого документу, назвавши план Сенату недостатньо жорстким.

Трамп зробив безпеку на кордоні з Мексикою головною темою своєї кампанії проти Байдена напередодні виборів у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, Сенат США представив компромісний варіант угоди щодо фінансування національної безпеки. Законопроєкт поєднує захист кордонів, допомогу Україні та Ізраїлю. Загальна сума становить 118,28 млрд дол. Із них планується надати понад 60 млрд дол. Україні, 14,1 млрд дол. — Ізраїлю. Голосувати за законопроєкт сенатори мають вже у середу, 7 лютого.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Палата представників проголосує за окремий законопроект про надання допомоги Ізраїлю у розмірі 17,6 мільярдів доларів, але Джонсон виступає проти імміграційного пакету та фінансування України.

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на таку заяву Джонсона і розкритикували намір Палати відправити на голосування законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю окремо від інших проєктів та програми підтримки України. У Білому домі назвала це цинічним маневром та політичною грою.