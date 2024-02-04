Палата представників США голосуватиме за підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, в Білому домі відреагували

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що наступного тижня Палата представників проголосує за окремий законопроект про надання допомоги Ізраїлю у розмірі 17,6 мільярдів доларів, але Джонсон виступає проти імміграційного пакету та фінансування України.

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Про це пише NBC News.

Про це Джонсон заявив у другій половині дня, критикуючи законодавчий акт Сенату , який передбачає поєднання допомоги Ізраїлю з фінансуванням для України та пакетом жорсткіших законів про безпеку кордонів і надання притулку.

Джонсон розкритикував Сенат за те, що він назвав Палату нездатною своєчасно прийняти відповідне законодавство, стверджуючи, що Палаті представників необхідно діяти за на тлі небезпечних обставин, з якими зараз стикається Ізраїль.

"Наступного тижня ми розглянемо і ухвалимо чистий, окремий ізраїльський додатковий пакет", - повідомив Джонсон.

Законопроект передбачає військову допомогу Ізраїлю в розмірі 17,6 мільярда доларів, а також фінансування для американських сил у регіоні, повідомили в офісі Джонсона.

Видання пише, що такий крок свідчить про те, що Джонсон виступає проти імміграційного компромісу та фінансування України, водночас припускаючи, що допомога Ізраїлю є єдиною частиною додаткового запиту президента Джо Байдена щодо національної безпеки, який республіканці Палати представників готові прийняти.

Незрозуміло, чи буде Сенат розглядати окремий законопроект про допомогу Ізраїлю. Лідер більшості Чак Шумер заявив, що наступного тижня хоче розпочати голосування за ширший додатковий та імміграційний законопроект, а текст очікується в неділю.

Що кажуть в адміністрації Байдена

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на таку заяву Джонсона і розкритикували намір Палати відправити на голосування законопроект про фінансову допомогу Ізраїлю окремо від інших проєктів та програми підтримки України.

Прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр назвала це цинічним маневром та політичною грою.

"Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та забезпечує підтримку народу України та Ізраїлю. У той час, коли законодавчий текст неминучий, республіканці в Палаті представників пропонують свій останній цинічний політичний маневр. Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини", - сказала вона.

Жан-П'єр закликала республіканців Палати представників працювати над такими питаннями національної безпеки двопартійно, як це роблять адміністрація та Сенат.

Білий дім раніше сигналізував про свою опозицію щодо окремого законопроекту про допомогу Ізраїлю, а координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, у листопаді, що Байден накладе вето на законопроект, присвячений лише Ізраїлю.

У грудні в Сенаті було представлено законопроєкт від демократів, яким пропонується ухвалити пакет із нацбезпеки на близько 110 млрд доларів. Із них понад 15 млрд доларів можуть виділити на підтримку України, 43,6 млрд доларів – на заходи, спрямовані на збільшення потужностей США з виробництва зброї та боєприпасів. Проте, республіканці ж хочуть побачити в документі більш рішучі заходи з посилення безпеки кордону США. На тлі цього Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, але в подальшому може відбутися нове.