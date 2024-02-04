Палата представителей США будет голосовать за поддержку Израиля без помощи Украины, в Белом доме отреагировали

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на следующей неделе Палата представителей проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов, но Джонсон выступает против иммиграционного пакета и финансирования Украины.

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Об этом пишет NBC News.

Об этом Джонсон заявил во второй половине дня, критикуя законодательный акт Сената, предусматривающий сочетание помощи Израилю с финансированием для Украины и пакетом более жестких законов о безопасности границ и предоставления убежища.

Джонсон подверг критике Сенат за то, что он назвал Палату неспособной своевременно принять соответствующее законодательство, утверждая, что Палате представителей необходимо действовать, на фоне опасных обстоятельств, с которыми сейчас сталкивается Израиль.

"На следующей неделе мы рассмотрим и примем чистый, отдельный израильский дополнительный пакет", - сообщил Джонсон.

Законопроект предусматривает военную помощь Израилю в размере 17,6 млрд долларов, а также финансирование для американских сил в регионе, сообщили в офисе Джонсона.

Издание пишет, что такой шаг свидетельствует о том, что Джонсон выступает против иммиграционного компромисса и финансирования Украины, в то же время предполагая, что помощь Израилю является единственной частью дополнительного запроса президента Джо Байдена относительно национальной безопасности, который республиканцы Палаты представителей готовы принять.

Непонятно, будет ли Сенат рассматривать отдельный законопроект о помощи Израилю. Лидер большинства Чак Шумер заявил, что на следующей неделе хочет начать голосование за более широкий дополнительный и иммиграционный законопроект, а текст ожидается в воскресенье.

Что говорят в администрации Байдена

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на такое заявление Джонсона и подвергли критике намерение Палаты отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от других проектов и программы поддержки Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это циничным маневром и политической игрой.

"В течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, обеспечивающей безопасность нашей границы и обеспечивающей поддержку народу Украины и Израиля. В то время, когда законодательный текст неизбежен, республиканцы в Палате представителей предлагают свой последний циничный политический маневр. решительно выступаем против этой проделки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины", - сказала она.

Жан-Пьер призвала республиканцев Палаты представителей работать над такими вопросами национальной безопасности двухпартийно, как это делают администрация и Сенат.

Белый дом ранее сигнализировал о своей оппозиции по отдельному законопроекту о помощи Израилю, а координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял в ноябре, что Байден наложит вето на законопроект, посвященный только Израилю.

В декабре в Сенате было представлено законопроект от демократов, которым предлагается принять пакет по нацбезопасности на около 110 млрд долларов. Из них более 15 млрд. долларов могут выделить в поддержку Украины, 43,6 млрд. долларов – на мероприятия, направленные на увеличение мощностей США по производству оружия и боеприпасов. Однако республиканцы же хотят увидеть в документе более решительные меры по усилению безопасности границы США. На фоне этого Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, но в дальнейшем может произойти новое.