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Палата представителей США будет голосовать за поддержку Израиля без помощи Украины, в Белом доме отреагировали

Палата представителей США будет голосовать за поддержку Израиля без помощи Украины, в Белом доме отреагировали
Палата представителей США будет голосовать только за помощь Израилю без Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на следующей неделе Палата представителей проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 17,6 миллиарда долларов, но Джонсон выступает против иммиграционного пакета и финансирования Украины.

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Об этом пишет NBC News.

Об этом Джонсон заявил во второй половине дня, критикуя законодательный акт Сената, предусматривающий сочетание помощи Израилю с финансированием для Украины и пакетом более жестких законов о безопасности границ и предоставления убежища.

Джонсон подверг критике Сенат за то, что он назвал Палату неспособной своевременно принять соответствующее законодательство, утверждая, что Палате представителей необходимо действовать, на фоне опасных обстоятельств, с которыми сейчас сталкивается Израиль.

"На следующей неделе мы рассмотрим и примем чистый, отдельный израильский дополнительный пакет", - сообщил Джонсон.

Законопроект предусматривает военную помощь Израилю в размере 17,6 млрд долларов, а также финансирование для американских сил в регионе, сообщили в офисе Джонсона.

Издание пишет, что такой шаг свидетельствует о том, что Джонсон выступает против иммиграционного компромисса и финансирования Украины, в то же время предполагая, что помощь Израилю является единственной частью дополнительного запроса президента Джо Байдена относительно национальной безопасности, который республиканцы Палаты представителей готовы принять.

Непонятно, будет ли Сенат рассматривать отдельный законопроект о помощи Израилю. Лидер большинства Чак Шумер заявил, что на следующей неделе хочет начать голосование за более широкий дополнительный и иммиграционный законопроект, а текст ожидается в воскресенье.

Что говорят в администрации Байдена

В администрации президента США Джо Байдена отреагировали на такое заявление Джонсона и подвергли критике намерение Палаты отправить на голосование законопроект о финансовой помощи Израилю отдельно от других проектов и программы поддержки Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это циничным маневром и политической игрой.

"В течение нескольких месяцев администрация работала с двухпартийной группой сенаторов над соглашением о национальной безопасности, обеспечивающей безопасность нашей границы и обеспечивающей поддержку народу Украины и Израиля. В то время, когда законодательный текст неизбежен, республиканцы в Палате представителей предлагают свой последний циничный политический маневр. решительно выступаем против этой проделки, которая не способствует обеспечению безопасности границы, не помогает народу Украины защититься от агрессии Путина и отказывает в оказании гуманитарной помощи мирным жителям Палестины", - сказала она.

Жан-Пьер призвала республиканцев Палаты представителей работать над такими вопросами национальной безопасности двухпартийно, как это делают администрация и Сенат.

Белый дом ранее сигнализировал о своей оппозиции по отдельному законопроекту о помощи Израилю, а координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби   заявлял в ноябре, что Байден наложит вето на законопроект, посвященный только Израилю.

В декабре в Сенате было представлено законопроект от демократов, которым предлагается принять пакет по нацбезопасности на около 110 млрд долларов. Из них более 15 млрд. долларов могут выделить в поддержку Украины, 43,6 млрд. долларов – на мероприятия, направленные на увеличение мощностей США по производству оружия и боеприпасов. Однако республиканцы же хотят увидеть в документе более решительные меры по усилению безопасности границы США. На фоне этого Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, но в дальнейшем может произойти новое.

Автор:
Татьяна Гойденко