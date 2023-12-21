Госдеп подтвердил, что 90% американской помощи Украине потратили в США

В США было потрачено 90% помощи в сфере безопасности, которую страна выделила Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает "Голос Америки".

Он отметил, что эти средства пошли на пользу американскому бизнесу, местным общинам и укреплению оборонно-промышленной базы.

По словам Блинкена, если Конгресс проголосует за дальнейшее финансирование помощи Украине и другим странам, то выиграют от этого американские граждане, предприятия, работники, союзники и партнеры Штатов, а также "люди по всему миру, которые надеются, что Соединенные Штаты будут лидером".

Однако если голосование "испытывает неудачу", то выиграют Москва, Тегеран и Пекин.

Помощь Украине: проблемы с принятием

В октябре президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь шла о 106 млрд долларов.

На фоне скептического отношения части республиканцев к новому финансированию Украины Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Киева.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только для Израиля.

А позже Палата поддержала законопроект о продлении временного финансирования правительства до 19 января, которое не предусматривает средств ни для Украины, ни для Израиля.

Несколько недель назад в Сенате был представлен законопроект от демократов, которым предлагается принять пакет по нацбезопасности на около 111 млрд долларов. Из них более 15 млрд долларов планировали выделить на поддержку Украины, 43,6 млрд долларов – на меры, направленные на увеличение мощностей США по производству оружия и боеприпасов.

Республиканцы же хотели увидеть в документе более решительные меры по усилению безопасности границы США. В связи с этим Сенат провалил процедурное голосование за законопроект. Следующая попытка проголосовать за помощь ожидается в начале 2024 года.

Когда в Конгрессе проходили дискуссии о помощи, Байден отмечал, что поддержка Украины позволяет не привлекать американских военных к боевым действиям в случае дальнейшего распространения российской агрессии.

А The Washington Post писало, что почти 90% средств на военную помощь Украине остаются в Штатах для нужд заводов и работников. Это связано с тем, что деньги не поступают непосредственно в Украину, а используются в США для создания нового оружия или для замены того, которое отправляется из американских запасов.