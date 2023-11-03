Без Украины: Палата представителей США одобрила помощь только Израилю

Палата представителей США 2 ноября приняла законопроект республиканцев о предоставлении помощи Израилю в размере $14,3 миллиарда без средств для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Законопроект поддержали 226 членов Палаты, против проголосовали 196.

За законопроект проголосовали 12 демократов с 214 республиканцами, а двое республиканцев присоединились к 194 выступившим против демократам.

Принятие законопроекта стало первым серьезным законодательным действием под руководством нового спикера Палаты представителей Республиканской партии Майка Джонсона.

Но поскольку он совмещал помощь для Израиля с сокращением расходов на Службу внутренних доходов и оставил без внимания помощь для Украины, президент Джо Байден пообещал наложить вето, а сенатор Чак Шумер, лидер большинства в контролируемом демократами Сенате, сказал, что законопроект Палаты представителей Сенат вообще не будет рассматривать.

Спор между двумя палатами может означать, что пройдут недели, прежде чем Конгресс утвердит любой план экстренных расходов.

Законопроект Палаты представителей предусматривает, что основная часть суммы пойдет на вооружение для Израиля, включая 4 млрд долларов на системы ПРО Железный купол и Праща Давида. Сюда также входят 200 млн долларов на защиту американского персонала и эвакуацию граждан США. В законопроекте не учли гуманитарную помощь Газе, о которой просил президент США Джо Байден.

Израиль уже получает 3,8 миллиарда долларов в год военной помощи США в соответствии с 10-летним планом, действующим с 2016 года.

Конгрессмен от демократов Роза ДеЛауро обвинила республиканцев в задержке помощи Украине.

"Этот законопроект не учитывает Украину. Мы не бросим Израиль и не бросим Украину. Но их судьбы связаны", - сказала она.

Хотя демократы и многие республиканцы все еще решительно поддерживают Украину, меньшая, но громкая группа республиканцев ставит под сомнение выделение больше денег правительству в Киеве в условиях резкого дефицита бюджета.

Джонсон, неоднократно голосовавший против помощи Украине, прежде чем стать спикером, планирует внести законопроект, объединяющий помощь Украине с деньгами для повышения безопасности на границе США с Мексикой.

После голосования Джонсон призвал Сенат и Белый дом быстро одобрить законопроект.

Помощь Украине и Израилю от США

На днях президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.