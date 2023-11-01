Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без коштів для України

Президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні.

Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, пише РБК-Україна.

Кірбі ухилився від прямої відповіді на питання журналістів, чи готовий Байден застосувати вето, якщо Конгрес проголосує за цей бюджетний законопроєкт.

"Я думаю, що ми дуже чітко дали зрозуміти, наскільки глибоке занепокоєння викликає законопроєкт республіканців у Палаті представників і наскільки він не відповідає нашим потребам у національній безпеці. Президент ніколи не зробить нічого, що не відповідає нашим ключовим потребам національної безпеки", – сказав представник Білого дому.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден може накласти вето на законопроект, якщо його ухвалять у Конгресі. Це пояснюється тим, що така ініціатива не відповідає національним інтересам США.

Напередодні Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Офіційна заява Білого дому зроблена після пропозиції спікера Конгресу Майка Джонсона окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

The Wall Street Journal писало, що члени Республіканської партії в Сенаті США хочуть змінити запит. За даними видання, в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Крім того, деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.

Зауважимо, що в тимчасовий бюджет США, який був необхідний для уникнення "шатдауну" і який Конгрес ухвалив кілька тижнів тому, допомога Україні не ввійшла саме на тлі відсутності підтримки від радикальних республіканців.

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