Байден может наложить вето на законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

Президент США Джо Байден может ветировать бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине.

Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, пишет РБК-Украина.

Кирби уклонился от прямого ответа на вопросы журналистов, готов ли Байден применить вето, если Конгресс проголосует за этот бюджетный законопроект.

"Я думаю, что мы очень четко дали понять, насколько глубокую обеспокоенность вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не отвечает нашим потребностям в национальной безопасности. Президент никогда не сделает ничего, что не отвечает нашим ключевым потребностям национальной безопасности", – сказал представитель Белый дом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Байден может ветировать законопроект, если его примут в Конгрессе. Это объясняется тем, что подобная инициатива не отвечает национальным интересам США.

Накануне Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Официальное заявление Белого дома сделано после предложения спикера Конгресса Майка Джонсона отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и "компенсировать" принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

Помощь Украине и Израилю от США

На днях президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

The Wall Street Journal писало, что члены Республиканской партии в Сенате США хотят изменить запрос. По данным издания, в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.

Заметим, что во временный бюджет США, который был необходим для избежания "шатдауна" и который Конгресс принял несколько недель назад, помощь Украине не вошла именно на фоне отсутствия поддержки со стороны радикальных республиканцев.