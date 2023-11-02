Новый спикер Палаты представителей поддерживает выделение помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в разговоре с республиканцами в Сенате заявил, что поддерживает оказание помощи Украине, но отдельно от Израиля. Он отмечает, что для создания отдельного документа требуется много времени.

Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что такая позиция Джонсона бросает вызов лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу МакКоннеллу, желающим объединить финансирование безопасности границы Израиля, Украины, Тайваня и США и Мексики.

Сенатор Роджер Маршалл отметил, что если бы Джонсон попытался соединить два пакета помощи в один и тотчас помощь в голосовании, то "его фракция бы взбунтовалась".

Джонсон добавил, что усиление охраны границы и финансирование Украины "неразрывно переплетены". По сути он рассматривает финансирование Израиля как одну дискуссию, а переговоры по Украине – как вполне отдельную.

Новоизбранный спикер дал сенаторам возможность понять, что он поддерживает новые деньги в защиту Украины от России, даже если они не сравнимы по размеру или масштабу с тем, чего хочет президент Джо Байден.

Однако пока неизвестно, когда будет принято финансирование.

Конгресс планирует принять пакет помощи Израилю без Украины

Еще в конце октября Джонсон сообщал, что помощь США Украине и Израилю будет приниматься двумя разными законопроектами, а не одним, как предлагал Белый дом.

По его словам, законопроект, касающийся только Израиля, получит двухпартийную поддержку в Палате представителей и Сенате США.

Помощь Украине и Израилю

На днях президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос в частности, финансирование помощи Украине и Израилю и укрепление безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

В Белом доме призывают Конгресс США продолжить процесс принятия помощи Украине и Израилю, а также финансирование других важных потребностей.

В то же время президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине. Он объяснил это тем, что подобная инициатива не отвечает национальным интересам США.

Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству.