Белый дом призвал Конгресс к помощи Украине и Израилю в одном пакете

В Белом доме призывают Конгресс США продолжить процесс принятия помощи Украине и Израилю, а также финансирования других важных потребностей. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Укринформ".

"Мы призываем Конгресс продолжить работу над всем пакетом удовлетворения дополнительных потребностей, внесенным президентом, со всеми четырьмя направлениями (финансирования, – ред.), которые, очевидно, включают Украину и Израиль вместе", – высказался он.

Кирби добавил, что руководство республиканцев в Сенате поддерживает этот пакет:

"Вы слышали, как лидер меньшинства, сенатор Макконнелл заявил, что он полностью согласен с тем, что их все (направления финансирования, – ред.) следует объединить так, как подал президент, и что ситуация в Украине и Израиле взаимосвязана и серьезная. И мы, конечно, соглашаемся с этим".

Помощь Украине и Израилю: средства от США

На днях президент США Джо Байденподал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Республиканцы против помощи Украине

The Wall Street Journal писало, что члены Республиканской партии в Сенате США хотят изменить запрос. По данным издания, в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.

Новоназначенный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Палата будет рассматривать новую военную помощь для Украины и Израиля как отдельные мероприятия.

А представитель Республиканской партии конгрессмен Майк Гарсиа и его коллеги направили письмо Байдену, в котором выдвинули ряд условий для дальнейшей помощи Украине. В частности, они хотят получить "фактическую стратегию победы", в которой будет ясное представление о том, как Украина победит и сколько времени это займет, для "понимания конечной цели".