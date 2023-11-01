Білий дім закликав Конгрес до допомоги Україні й Ізраїлю в одному пакеті

У Білому домі закликають Конгрес США продовжити процес щодо ухвалення допомоги Україні й Ізраїлю, а також фінансування інших важливих потреб. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Ми закликаємо Конгрес продовжити роботу над усім пакетом задоволення додаткових потреб, внесеним президентом, з усіма чотирма напрямами (фінансування, – ред.), які, вочевидь, включають Україну й Ізраїль разом", – висловився він.

Кірбі додав, що керівництво республіканців у Сенаті підтримує цей пакет:

"Ви чули, як лідер меншості, сенатор Макконнелл заявив, що він повністю згоден з тим, що їх усі (напрями фінансування, – ред.) слід об’єднати так, як подав президент, і що ситуація в Україні й Ізраїлі є взаємопов’язаною та серйозною. І ми, звісно, погоджуємося з цим".

Допомога Україні та Ізраїлю: кошти від США

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Республіканці проти допомоги Україні

The Wall Street Journal писало, що члени Республіканської партії в Сенаті США хочуть змінити запит. За даними видання, в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Крім того, деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.

Новопризначений спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Палата розглядатиме нову військову допомогу для України та Ізраїлю як окремі заходи.

А представник Республіканської партії конгресмен Майк Гарсіа та його колеги надіслали листа Байдену, в якому висунули низку умов щодо подальшої допомоги Україні. Зокрема, вони хочуть отримати "фактичну стратегію перемоги", в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для "розуміння кінцевої мети".