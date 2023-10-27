Палата представників США розглядатиме нову військову допомогу для України та Ізраїлю як окремі заходи. Про це заявив новопризначений спікер Палати Майк Джонсон, передає Bloomberg.

"Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що ми повинні розділити ці питання", – сказав Джонсон.

За словами конгресмена, він передав це повідомлення представникам Білого дому.

"Ізраїль – це окрема справа. Але ось що відрізняє республіканців Палати представників від іншої команди. Ми будемо шукати кошти в бюджеті. Ми не просто друкуємо гроші, щоб відправити їх за кордон. Ми збираємося профінансувати скорочення в іншому місці, щоб зробити це", – зазначив спікер Палати представників.

Допомога Україні та Ізраїлю: кошти від США

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

The Wall Street Journal писало, що члени Республіканської партії в Сенаті США хочуть змінити запит. За даними видання, в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Крім того, деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.

Зауважимо, що в тимчасовий бюджет США, який був необхідний для уникнення "шатдауну" і який Конгрес ухвалив кілька тижнів тому, допомога Україні не ввійшла саме на тлі відсутності підтримки від радикальних республіканців.