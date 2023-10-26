США надали Україні нову партію військової допомоги

Сполучені Штати в четвер оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети для NASAMS, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, ракети для ППО та інше.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Згідно з повідомленням, новий пакет включає:

боєприпаси для систем ППО NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

активні бронеплити для танків Абрамс та інше.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також підтвердив цю інформацію.

"Сьогодні США оголошують про новий транш зброї та обладнання для України, який допоможе їм підтримувати прогрес на полі бою та нарощувати подальший імпульс", - написав він у Х.

Допомога за рахунок помилки

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги від США був оголошений 11 жовтня в межах засідання Контактної групи з питань оборони України, а його вартість становила 200 мільйонів доларів.

Як повідомляло Reuters, даний пакет допомоги було надано попри те, що Конгрес США не включив кошти на підтримку України в тимчасовий бюджет, який діятиме до 17 листопада.

Його надання стало можливим за рахунок бухгалтерської помилки, про яку Пентагон повідомив у червні. Як зʼясувалося, протягом 2022-2023 фінансових років озброєння, яке США надавали Україні, було переоцінене на 6,2 млрд доларів через те, що військові чиновники враховували вартість заміни зброї замість фактичної ціни. Цей процес підвищував вартість кожного нового пакета допомоги.

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