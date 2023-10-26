США предоставили Украине новую партию военной помощи

Соединенные Штаты в четверг объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 150 миллионов долларов. В него вошли ракеты для NASAMS, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, ракеты для ПВО и т.д.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Согласно сообщению, новый пакет включает:

боеприпасы для систем ПВО NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

активные бронеплиты для танков Абрамс и прочее.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также подтвердил эту информацию.

"Сегодня США объявляют о новом транше оружия и оборудования для Украины, который поможет им поддерживать прогресс в поле боя и наращивать дальнейший импульс", - написал он в Х.

Помощь за счет ошибки

Напомним, предыдущий пакет военной помощи от США был объявлен 11 октября в рамках заседания Контактной группы по обороне Украины, а его стоимость составляла 200 миллионов долларов.

Как сообщало Reuters, пакет помощи на 200 млн долларов будет предоставлен, несмотря на то, что Конгресс США не включил средства в поддержку Украины во временный бюджет, который будет действовать до 17 ноября.

Его предоставление стало возможным за счет бухгалтерской ошибки, о которой Пентагон сообщил в июне. Как выяснилось, в течение 2022-2023 финансовых лет вооружение, которое США предоставляли Украине, было переоценено в 6,2 млрд долларов из-за того, что военные чиновники учитывали стоимость замены оружия вместо фактической цены. Этот процесс увеличивал стоимость каждого нового пакета помощи.

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