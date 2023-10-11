Протитанкова зброя й не тільки. В Пентагоні анонсували пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн доларів, до якого ввійдуть артилерійські й ракетні боєприпаси та інше озброєння. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання в форматі "Рамштайн".

За його словами, йдеться про:

боєприпаси AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, яка незабаром буде доставлена в Україну;

артилерійські й ракетні боєприпаси;

високоточні авіаційні снаряди;

протитанкову зброю;

обладнання для боротьби з російськими безпілотниками.

Очільник Пентагону зазначив, що таким чином загальні зобов’язання Америки становлять близько 43,9 млрд доларів із початку війни.

"І я пишаюся тим, що коаліція, яка складається з 50 країн з усього світу, згуртувалася, щоб виділити понад 33 млрд доларів на допомогу Україні в галузі безпеки. Насправді, понад десяток наших союзників зробили більше для України, ніж США, у відсотковому відношенні до їхнього ВВП", – висловився Остін.

Зброя на 200 млн доларів: допомога за рахунок помилки

Як повідомляло Reuters, пакет допомоги на 200 млн доларів буде надано попри те, що Конгрес США не включив кошти на підтримку України в тимчасовий бюджет, який діятиме до 17 листопада.

Це можливо за рахунок бухгалтерської помилки, про яку Пентагон повідомив у червні. Як зʼясувалося, протягом 2022-2023 фінансових років озброєння, яке США надавали Україні, було переоцінене на 6,2 млрд доларів через те, що військові чиновники враховували вартість заміни зброї замість фактичної ціни. Цей процес підвищував вартість кожного нового пакета допомоги.

За даними Reuters, Пентагон досі має близько 5,4 млрд доларів із цих коштів.