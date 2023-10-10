Сенатори США обговорюють пакет допомоги Україні розміром до 100 млрд доларів, – WSJ

Проукраїнські сенатори США як від Демократичної, так і від Республіканської партій хочуть швидко ухвалити річний пакет допомоги для України. Його розмір може скласти від 50 до 100 млрд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Багато з таких сенаторів кажуть, що ухвалення великого пакету, достатнього для того, щоб захистити Україну під час наступних виборів у США, надішле чітке повідомлення за кордон, що хаос у Палаті представників не вплине на довгострокову прихильність Вашингтона до Києва. Також вважається, що легше отримати підтримку одного великого пакету, ніж кілька менших, особливо з боку республіканців.

Проте очікується, що будь-який майбутній пакет допомоги зустріне опір від представників Республіканської партії, які розчаровані тим, що вони вважають відсутністю відповідальності за фінансування України, і які виступають проти того, щоб витрачати більше коштів на військові дії за кордоном замість вирішення внутрішніх проблем.

Конгрес США з початку повномасштабного вторгнення Росії схвалив понад 100 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги для України.

Новий пакет можуть підтримати в період з 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, до 17 листопада, коли спливає термін дії поточного законопроєкту про тимчасовий бюджет.

Розмір допомоги ще обговорюється. Сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 млрд доларів, тоді як сенатор-демократ Річард Блюменталь, сказав, що якби це залежало від нього, сума була б ближчою до 100 млрд доларів. При цьому останній додав, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 млрд доларів.

Бюджет США: чому не виділили гроші Україні?

Нещодавно Палата представників і Сенат США затвердили тимчасовий бюджет для фінансування уряду країни, щоб уникнути "шатдауну" – призупинення роботи деяких держорганів. Однак бюджет, який діятиме до 17 листопада, не отримав додаткового фінансування для України.

Це сталося після того, як частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування, а спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту.

Своєю чергою члени керівництва Сенату від Демократичної й Республіканської партій оприлюднили спільну заяву, в якій зобов’язалися проголосувати за подальше фінансування допомоги Україні "найближчими тижнями".

Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена, як писало Politico, розглядає можливість використання грантової програми Держдепу для надсилання додаткової військової допомоги Україні.

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