Допомога для України. Білий дім терміново розробляє стратегію щодо збереження підтримки, – WP

Чиновники Білого дому терміново розробляють стратегію щодо найкращого способу зберегти допомогу США Україні після того, як підтримка Києва в Конгресі була поставлена під сумнів. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, наразі обговорюються два варіанти. Перший передбачає наполягання на великому пакеті допомоги, який міг би охопити більшу частину 2024 року, й завдяки якому не буде необхідності голосувати за ще один додатковий запит у рік президентських виборів у США.

Другий пропонує слідувати меншій, короткостроковій підтримці, але має більше шансів на підтримку з боку республіканців, які коливаються в допомозі Україні.

При цьому один із високопоставлених чиновників розповів, що Адміністрація президента США Джо Байдена більше не наполягає на додатковому фінансуванні для України в розмірі 24 млрд доларів, яке спочатку планувалося включити в угоду про короткострокове державне фінансування.

У Білому домі кажуть, що наразі мають достатньо фінансових повноважень для задоволення нагальних потреб України на полі бою, але невідомо, як довго це триватиме.

Тимчасовий бюджет США: чи продовжиться підтримка України?

Нещодавно Палата представників і Сенат США затвердили тимчасовий бюджет для фінансування уряду країни, щоб уникнути "шатдауну" – призупинення роботи деяких держорганів. Однак бюджет, який діятиме до 17 листопада, не отримав додаткового фінансування для України.

Це сталося після того, як частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування, а спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту.

Своєю чергою члени керівництва Сенату від Демократичної й Республіканської партій оприлюднили спільну заяву, в якій зобов’язалися проголосувати за подальше фінансування допомоги Україні "найближчими тижнями".

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